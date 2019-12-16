МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, подешевели лишь бумаги "Роснефти" и "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,17%, до 7,14 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,49%, до 204 долларов, "Лукойла" — на 1,14%, до 99,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,37%, до 7,98 доллара, "Газпром нефти" — на 0,3%, до 33,4 доллара.

Цена расписок "Норникеля" поднялась на 2,14%, до 31,49 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,82%, до 14,76 доллара, НЛМК — на 1,28%, до 22,24 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в стоимости на 2%, до 1,48 доллара, Сбербанка — на 0,32%, до 15,5 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 3%, до 20,6 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 1,74%, до 4,8 доллара, стоимость бумаг "Магнита" — опустилась на 1,07%, до 11,56 доллара. Бумаги "Ленты" выросли в цене на 1,29%, до 3,15 доллара.