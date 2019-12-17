МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в минусе в рамках коррекции после четырехдневного роста на новых опасениях относительно выхода Великобритании из ЕС (Brexit), при этом падение курса фунта к доллару, по той же причине, несколько поддержало сам британский индекс FTSE 100, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02%, до 7520,4 пункта, французский CAC 40 — опустился на 0,39%, до 5968,26 пункта, немецкий индекс DAX — сократился на 0,89%, до 13287,83 пункта.

Европейские индексы коррекционно снизились после четырех торговых сессий роста подряд. Увеличение индексов было связано с ослаблением внешнеторговой напряженности и опасений в связи с Brexit. Так, на США и Китай договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, намеченные на 15 декабря, а в Великобритании победу на парламентских выборах одержала Консервативная партия — поборник выхода из Евросоюза.

Вопрос условий выхода Великобритании из ЕС остается в центре внимания инвесторов. После победы консерваторов премьер-министру Борису Джонсону ничего не мешает добиться утверждения предлагаемого им соглашения и вывести наконец страну из ЕС. Но теперь Джонсон хочет законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit за пределы 2020 года. Еврокомиссия же заявила, что Евросоюзу может не хватить следующего года для заключения полноценного торгового соглашения с Великобританией.

Такие новости поддержали новые сомнения в реальности, а также в результатах Brexit, и удешевление фунта стерлингов к доллару составило во вторник почти 1,5%. Такая динамика ослабила снижение FTSE 100, поскольку более дешевая национальная валюта увеличивает доход компаний-экспортеров в ней, исчисленный в зарубежных денежных единицах, тем самым поддерживая стоимость их акций.

При этом акции Unilever потеряли 7,2% стоимости после того, как компания ухудшила свой прогноз роста объема продаж по итогам текущего года. А акции Lloyds Banking Group подешевели на 5,9% после роста на 4,5% на результатах выборов в Великобритании, бумаги Barclays потеряли 2,7% стоимости после удорожания на 5,5%, цена акций Royal Bank of Scotland снизилась на 3% после роста на 3,7%.