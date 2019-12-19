МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций РФ по итогам четверга снизился по основным индексам вслед за акциями электроэнергетиков, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,51%, до 3008,39 пункта, индекс РТС — на 0,2%, до 1519,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск снижается на 36 копеек, до 62,31 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 69,33 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,7% — до 66,6 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы обновили максимумы в четверг, но затем последовала коррекция, отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин.

В первой половине торгов индекс Мосбиржи установил исторический максимум на уровне 3027,88 пункта, индекс РТС также обновил максимум, но с начала марта 2013 года, поднявшись до 1526,48 пункта.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Лукойла" к закрытию торгов снизились в цене на 2,74% на дивидендной отсечке.

Среди лидеров сегодняшнего падения также – акции ОГК-2 (-4,54%), "Русснефти" (-4,29%), компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-4,14%), "Мосэнерго" (-2,86%), ТГК-1 (-2,66%), а также депозитарные расписки X5 (-2,54%), акции Polymetal (-1,98%), "Русгидро" (-1,88%) и акции "Полюса" (-1,49%).

В лидерах роста — акции "Алросы" (3,28%), "Интер РАО" (2,75%), депозитарные расписки "Эн+ Груп" (1,78%), префы "Ростелекома" (-1,31%), акции Московской биржи (1,18%), ЛСР (1,1%), НЛМК (1,06%), обыкновенные акции "Мечела" (1,02%) и акции "Норникеля" (0,87%).

ПРОГНОЗЫ

Финансовый аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека ожидает в пятницу разнонаправленной динамики на российском рынке, поскольку часть инвесторов пожелает зафиксировать прибыль, учитывая наступление выходных и приближение рождественского затишья на зарубежных биржах.

"Завтра центробанк Китая должен определиться с базовой кредитной ставкой, станет известен ВВП США и Великобритании за третий квартал. Также в этот день станут известны данные об активности американских потребителей в ноябре. В России "Интер РАО" и "Газпром нефть" проведут советы директоров", — перечисляет он важные для рынка события.

С его точки зрения, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2975-3010 пунктов.

В базовом сценарии уровень в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи должен устоять, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".