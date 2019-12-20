МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно снижается в пятницу после заявлений США, которые ослабили опасения относительно перспектив торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,35 доллара, или на 0,09%, до 1483,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,22%, до 17,117 доллара за унцию.

Спрос на более надежное золото снижается после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал в четверг, что первая фаза торгового соглашения между США и КНР может быть подписана в начале января. Данное заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе США и Китай сообщили о достижении соглашения по первой части торговой сделки, в рамках которой Пекин обязался увеличить закупки американской продукции и услуг. Кроме того, стороны отказались от введения на этом этапе дополнительных пошлин, при этом остались в силе введенные ранее тарифы.

Теперь, как отмечают аналитики, рынки ждут дополнительных подробностей. "Рынок замирает в ожидании следующего импульса", — прокомментировал агентству Рейтер директор по торговле металлами High Ridge Futures Дэвид Мегер (David Meger).