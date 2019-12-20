МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Три российские компании с иностранным листингом готовятся выйти на Московскую биржу, сообщила журналистам управляющий директор по фондовому рынку, член правления Московской биржи Анна Кузнецова.

"Для нас большая радость, что Тиньков, с которым мы работали больше трех лет, сделал листинг на Московской бирже", — сказала она.

TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", в октябре провела листинг своих глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. Данный листинг стал вторичным для ГДР компании, которые уже торговались на Лондонской фондовой бирже.

"У нас в работе еще три похожих русско-иностранных эмитента. И я очень рассчитываю, что один из них придет уже в первом квартале. Они уже где-то публичные, с российским бизнесом, но засетаплены в иностранной юрисдикции и листинг у них иностранный", — сказала Кузнецова.