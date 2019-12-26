МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером заметно растет по отношению к иене на фоне оптимизма инвесторов, вызванного новостями о торговле США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск курс доллара к иене растет до 109,61 иены против уровня предыдущего закрытия в 109,35 иены за доллар. Курс евро к доллару при этом увеличивается до 1,1096 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1090 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 97,61 пункта.

Инвесторы с оптимизмом ожидают новостей о торговых отношениях США и Китая. В среду МИД КНР сообщило, что делегации двух стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения. Ведомство отметило, что лидеры Китая и США на днях провели телефонный разговор, обсудив вопросы договора первого этапа.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что соглашение, переговоры о котором стороны ведут более года, будет подписано в ближайшее время.

"Трейдеры настроены рисковать на комментариях Трампа о заключении соглашения", — цитирует агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле Tempus Inc в Вашингтоне Джона Дойла (John Doyle). Эксперт также отметил низкие объемы торгов, вызванные тем, что европейские рынки закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Кроме того, трейдеры отыгрывают статистические данные из США. Так, число заявок на пособие по безработице в стране уменьшилось до 222 тысяч, в то время как аналитики ожидали уменьшения только до 224 тысяч с показателя прошлой недели.