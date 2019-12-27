МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Московская биржа напомнила о проведении торгов 3, 6 и 8 января 2020 года — в период новогодних праздников.

"Московская биржа напоминает о регламенте работы рынков в период новогодних праздников. Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3, 6, 8 января 2020 года", — говорится в сообщении торговой площадки.

Уточняется, что в эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут доступны торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (с расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

При этом торги на всех рынках биржи не будут проводиться 31 декабря 2019 года. Также сообщается, что торги не будут проводиться в выходные праздничные дни 1, 2, 4, 5 и 7 января 2020 года.