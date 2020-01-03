МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом, инвесторы ожидают заключения первой части торговой сделки США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 3083,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,27%, до 1760,85 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — сократился на 0,32%, до 28451,5 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,06% — до 2176,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64% — до 6733,5 пункта. Японские биржи по-прежнему закрыты в связи с новогодними праздниками. По итогам торгов понедельника японский Nikkei 225 снизился на 0,76%, до 23656,62 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ходом торговых переговоров США и Китая. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что первая часть торгового соглашения с КНР будет подписана 15 января в Белом доме.

При этом давление на котировки оказало усиление геополитической напряженности, которая способствует снижению спроса на рисковые активы. Накануне США совершили санкционированный Дональдом Трампом удар по багдадскому аэропорту. В результате удара погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей иранской революции Касем Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.