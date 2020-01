МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Мессенджер Telegram отказался предоставить информацию американской Комиссии по ценным бумагам (SEC) о том, как компания распорядилась 1,7 миллиарда долларов, полученных от инвесторов, говорится в документе, который SEC направила в суд.

"Ответчик отказывается раскрыть банковские записи о том, как он потратил 1,7 миллиарда долларов, которые они получили от инвесторов за последние два года", — говорится в документе. Отмечается, что Telegram также не раскрывает информацию о сумме, которую он потратил на разработку блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте компания привлекла 1,7 миллиарда долларов менее чем от 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.

Ранее в октябре SEC сообщила, что подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.