МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в декабре выросли до максимума с декабря 2014 года на фоне резкого подъема цен на растительные масла, сахар и молочную продукцию, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Так, индекс цен на продовольственные товары FAO в декабре составил 181,7 пункта, что на 4,4 пункта, или 2,5%, выше показателя ноября. Как отмечает организация, рост показателя продолжается третий месяц подряд. "Вместе с тем, по итогам 2019 года индекс составил составило 171,5 пункта, что лишь на 3 пункта (1,8%) выше, чем в 2018 году", — добавляет FAO.

Индекс цен FAO на сахар в декабре составил 190,3 пункта, что на 8,7 пункта (4,8%) выше уровня ноября. FAO связывает такую динамику с ростом цен на нефть, что привело к увеличению производства биоэтанола из сахарного тростника в Бразилии и, соответственно, снижению производства сахара и сокращению его предложения на международных рынках.

Индекс цен на мясо в декабре составил 191,6 пункта, практически не изменившись по сравнению с его пересмотренным ноябрьским значением. Индекс цен на растительное масло составил 164,7 пункта, что на 14,1 пункта (или 9,4%) выше уровня ноября. Отмечается, что это самый высокий показатель за последние двадцать пять месяцев. FAO объясняет такую динамику укреплением цен на пальмовое масло на фоне роста котировок соевого, подсолнечного и рапсового масел.

Индекс цен на молочные продукты в декабре составил 198,9 пункта, что на 6,3 пункта (3,3%) выше уровня ноября. При этом организация отметила, что глобальный спрос на сливочное масло и цельное сухое молоко остался слабым, что привело к снижению цен на эту продукцию.

Индекс цен на зерновые в декабре составил 164,3 пункта, что на 2,2 пункта (1,4%) выше уровня ноября. "Основной причиной такого роста стало увеличение международных цен на пшеницу вследствие активизации импортного спроса со стороны Китая и логистических проблем во Франции, где продолжаются протесты, а также из-за опасений в связи с погодными условиями в ряде основных регионов-производителей этой страны", — добавляет FAO.