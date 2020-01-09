МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Планы Минфина по предложению в первом квартале на аукционах ОФЗ 600 млрд рублей выглядят весьма амбициозно, поскольку они выше аналогичного показателя прошлого года, когда наблюдался рекордный спрос на бумаги, указывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Вместе с тем, шансы выполнить их вполне реальны, если не вмешаются внешние обстоятельства — начиная от замедления роста мировой экономики и заканчивая санкционными рисками.

В последний рабочий день 2019 года Минфин обнародовал план по аукционам ОФЗ. В первом квартале инвесторам будет предложено ОФЗ на 600 млрд рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 млрд рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 млрд рублей, от 10 лет — 200 млрд рублей. Таким образом, ведомство делает акцент на среднесрочных ОФЗ.

Программа государственных внутренних заимствований РФ на 2019 год была выполнена в полном объеме — более 2 трлн рублей, сообщает министерство. Спрос на ОФЗ рос, в том числе, среди нерезидентов — доля иностранных инвесторов за год увеличилась с 24,7% до 31,9%.

На этом фоне планы на 2020 год выглядят весьма амбициозно, считают эксперты. "Объем предложения будет увеличен до 600 млрд рублей в I квартале 2020 года, что на 180 млрд рублей больше, чем в IV квартале 2019 года и на 150 млрд рублей выше аналогичного показателя годичной давности", — напомнила руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольга Стерина.

По мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, возможное увеличение объемов заимствования Минфином на рынке ОФЗ связано с необходимостью рефинансирования прежних обязательств. "Ставки в последние 10-15 лет были гораздо выше, чем на текущий момент, и в подобном замещении прежних обязательств по более низким ставкам есть конкретный финансовый смысл", — считает он.

Конечно, особой необходимости в новых заимствованиях у Минфина нет, так как бюджет исполняется с профицитом, а также происходит накопление средств ФНБ. Тем не менее, рефинансирование долга по более низким ставкам — всегда разумное и правильное действие, добавил эксперт.

ШАНСЫ И РИСКИ

Эксперты напоминают, что в первом квартале прошлого года Минфину удалось выполнить значительную часть годовой программы заимствований. Не исключено, что так будет и на сей раз. Этому помогут исторически низкие ставки заимствований и сохранение спроса инвесторов на длинные ОФЗ.

"В первом квартале 2019 года Минфин планировал разместить ОФЗ на 450 млрд рублей, а с учетом плановых погашений чистое размещение планировалось в размере 300 млрд рублей. Фактически же было размещено облигаций на 514 млрд рублей", — напомнил главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

По его словам, 29 января предстоит погашение ОФЗ-ПК на 250 млрд рублей. Инвесторы, как правило, реинвестируют средства от погашения ОФЗ в новые выпуски гособлигаций. Таким образом чистое размещение ОФЗ в квартале 2020 года планируется в 350 млрд рублей, что даже немного меньше чистого фактического размещения ОФЗ в первом квартале прошлого года.

Кочетков также указал, что Минфин редко сталкивался с невозможностью реализовать свой план заимствований — разве что в отдельные периоды 2014-2015 годов. В остальном рынок российских ОФЗ обладает потенциалом роста объемов.

В свою очередь, Стерина отметила, что для выполнения плана в течение заявленных 11 аукционных недель необходимо привлекать еженедельно по 54,5 млрд рублей, что предполагает значительный рост еженедельного предложения на аукционах Минфина. "Впрочем, в первом квартале года ведомство обычно увеличивает объем размещений, и чаще всего рыночная конъюнктура ему благоволит – в первом квартале традиционно сильный рубль из-за сезонного улучшения показателей платежного баланс", — говорит эксперт.

Она также напомнила, что ЦБ РФ в прошлом году снизил ключевую ставку на 150 б.п., что стало основным триггером для рынка рублевых госбумаг. В этом году потенциал снижения ключевой ставки весьма небольшой, так что ждать такого же взрывного роста спроса на ОФЗ не приходится. Это, соответственно, создает риски для выполнения плана по займам.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

По оценке экспертов, на перспективы выполнения плана Минфина по размещению ОФЗ в первом квартале 2020 года может повлиять и ряд внешних неопределенностей. Прежде всего, это выборная кампания в США и возможная эскалация военного конфликта Ирана и США, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

"Для иностранных инвесторов ключевыми факторами привлекательности российских ОФЗ можно назвать достижение договоренностей между США и Китаем, а также мягкую монетарную политику Центробанков развитых стран на фоне низкого уровня инфляции", — указал он.

Монастыршин предположил, что для выполнения плана необходимо размещать в среднем по 425 млрд рублей в квартал (чистыми). "При сохранении текущей конъюнктуры мы ожидаем, что фактический объем размещения ОФЗ в первом квартале этого года будет больше плана на 50 — 100 млрд рублей", — прогнозирует он.

Как и в прошлом году, Минфин будет стараться в первом полугодии выполнить более 50% годового плана заимствований. Во втором же полугодии возможное ускорение инфляции в России, санкционные риски и рост волатильности на мировых рынках могут оказать давление на рынок ОФЗ и ухудшить условия заимствований для Минфина РФ, заключил он.



