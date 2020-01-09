МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (ноябрь) -5,1% 2,5%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (ноябрь) -11,5% -9,8%
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0% 0,4%
12:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро

 

 

 

 
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (декабрь) 3,1% 3,1%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (декабрь) 0,2% 0,3%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь) 266 тыс 164 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (декабрь) 63,2%

 

 
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (декабрь) 254 тыс 152 тыс
16:30 USD США — Уровень безработицы (декабрь) 3,5% 3,5%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (декабрь) -71,2 тыс 25 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (декабрь) 5,9% 5,8%
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 670

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 796

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 8,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 550,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 305,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 13,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 27,1 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -46,2 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -43,7 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 29,2 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -72,9 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 3,5% 3%
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3% 0,4%

 

 

 RUB Магнит — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 27.12.2019) 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018 147,19 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МТС — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МТС — реестр для ВОСА (14.02.2020, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения дочерних обществ и о внесении изменений в Устав)

 

 

 

 

 

 

 RUB ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — реестр для ВОСА (27.02.2020, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 