МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Курс доллара слабо растет к иене и евро на ослаблении внешнеполитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск курс доллара к иене рос до 109,58 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,51 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1098 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1105 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 97,46 пункта.

Инвесторы вернулись к рисковым настроениям на фоне признаков урегулирования конфликта между США и Ираном. В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет применять военную мощь, а ограничится введением санкций в отношении Ирана в ответ на его ракетный удар по американским базам в Ираке.

Кроме того, инвесторы отыгрывают статданные из США. Так, согласно данным министерства труда, безработица в стране в декабре осталась на уровне ноября в 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

"Поводом для роста доллара на этой неделе стала не успевшая разгореться напряженность на Ближнем Востоке, кроме того, последние данные по США также дают инвесторам возможность для оптимизма", — цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика ActivTrades в Лондоне Рикардо Эвангелисты (Ricardo Evangelista).

Теперь инвесторы пребывают в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и КНР на следующей неделе. В четверг китайская сторона сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит США для ее подписания.