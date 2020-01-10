МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам 2019 года снизился на 65,85% в сравнении с годом ранее — до 13,49 тонны, с серебром – вырос на 5,27%, до 9,992 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в 2019 году заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 39,3 миллиарда рублей против 102 миллиардов рублей в 2018 году. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Только в декабре 2019 года было заключено сделок на 1,1 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом – 0,35 тонны, и серебром – 0,5 тонны (на 18,9 миллиона рублей).

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.