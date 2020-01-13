МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — День Почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2019) -0,4% -0,5%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 1,1%

 

 
12:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 0,1% -0,1%
12:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (ноябрь) 0,2% -0,3%
12:30 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0% -0,1%
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (ноябрь) -14,49 млрд ф.ст. -11,7 млрд ф.ст.
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (ноябрь) -5,73 млрд ф.ст. -3,5 млрд ф.ст.
17:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0%

 

 
17:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0% -0,3%
18:30 CAD Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/

 

 

 

 
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь) -209 млрд долл -196,5 млрд долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за декабрь

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Центра — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 30.12.2019) 0,0207533 — див-д 2018 0,0200649 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 0,016042926012 — див-д 2018 0,00880960765 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (предварительные итоги за 2019, оценка задач на 2020 по исполнению программы стратегического развития группы на период 2018-2027)

 

 

 

 