МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Капитализация "Роснефти" превысила 5 триллионов рублей впервые с ноября 2018 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11.17 мск акции компании дорожали на 0,5% — до 476 рублей. Капитализация при этом составляла 5,04 триллиона рублей.

В предыдущий раз "Роснефть" стоила более 5 триллионов рублей в ноябре 2018 года. Сейчас такой уровень капитализации обеспечивает нефтяной компании третье место среди российских торгуемых эмитентов. На первом месте "Газпром" (5,9 триллиона рублей), на втором – Сбербанк (5,8 триллиона рублей).