МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость родия обновила максимум с 2008 года и достигла 8 тысяч долларов за унцию, это в пять раз выше цены золота, следует из данных торгов.

В пятницу цена на родий достигла 8 тысяч долларов за тройскую унцию, при этом золото торгуется на отметке примерно в 1,55 тысячи долларов за унцию.

Резкий скачок стоимости родия произошел в начале января, с начала года металл подорожал уже почти на 32%. При этом котировки родия демонстрировали ежемесячный рост с прошлого июня. Тогда металл стоил порядка 3 тысяч долларов за унцию, а к началу осени его стоимость поднялась уже до 5 тысяч.

Основным драйвером роста был спрос из Азии, что может быть связано с автомобильным сектором, рассказал агентству Блумберг трейдер Heraeus Holding GmbH Андреас Даниэль (Andreas Daniel). Родий применяется в основном в автокатализаторах.

Среди других факторов удорожания металла могут быть также ужесточение норм охраны окружающей среды и опасения за его поставки, а также общий рост спроса на более надежные активы на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, указывает агентство.