МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник не демонстрируют внятной динамики в ожидании подписания первой части торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,14%, до 7628,55 пункта, французский индекс CAC 40 — снижается на 0,14%, до 6027,67 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,01%, до 13452,54 пункта.

Рынки ожидают подписания в ближайшие дни первой части торгового договора между США и Китаем. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в Вашингтон. А американский президент Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу после этого приступят к переговорам с Китаем и о второй части соглашения.

СМИ сообщали, что эта первая часть подразумевает обязательства Китая закупать американские товары четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет.

Трейдеры также ожидают начала сезона отчетности, который традиционно открывают крупные американские банки. Позже во вторник свои отчеты опубликуют Citigroup, J.P. Morgan Chase и Wells Fargo, в среду — Bank of America и Goldman Sachs Group.