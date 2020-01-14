МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник в основном снижаются, инвесторы отыгрывают квартальные финансовые показатели компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.45 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,06%, до 28922,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,22%, до 9253,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,15%, до 3283 пункта.

Инвесторы с интересном следят за начавшимся периодом финансовых отчетностей компаний. Первыми отчитывались крупнейшие американские банки. Акции JP Morgan и Citigroup растут более чем на 1% после объявления банками об увеличении чистой пробыли в четвертом квартале на 21%, до 8,52 миллиарда долларов у JP Morgan и на 1%, до 4,979 миллиарда долларов у Citigroup соответственно, а акции Wells Fargo снижаются на 4% после сообщения о том, что чистая прибыль банковской группы за отчетный период упала в два раза, до 2,9 миллиарда долларов.

"Ожидается, что в этом квартале прибыль будет стабильной или отрицательной, и я не думаю, что здесь нас ждут какие-либо сюрпризы", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега-аналитика Cantor Fitzgerald в Нью-Йорке Питера Чеккини (Peter Cecchini).

Американские трейдеры также отыгрывают маркостатистику из страны. Согласно данным министерства труда, годовая инфляция в США в декабре ускорилась до 2,3%, совпав с прогнозом аналитиков, в то время как в месячном исчислении инфляция составила 0,2%, что оказалось ниже прогнозов в 0,3%.

Теперь в центре внимания рынков подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем, запланированное на среду. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл для этого в Вашингтон. Согласно заявлениям президента США Дональда Трампа, Штаты после этого сразу приступят к переговорам с Китаем о второй части договорённостей.