МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Минфин на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 16,594 миллиарда рублей при спросе в 31,735 миллиарда, сообщается на сайте министерства.

Цена отсечения составила 99,6411% от номинала, средневзвешенная цена — 99,6813% номинала. Доходность по цене отсечения — 6,15% годовых. Выручка от размещения — 16,656 миллиарда рублей.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года на 42,788 миллиарда рублей при спросе в 54,887 миллиарда.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов, от 10 лет — 200 миллиардов.