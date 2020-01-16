МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром слабо колеблется после подписания первой части торговой сделки США и Китая, трейдеры оценивают перспективы по второй фазе и возможному снижению или отмене американских пошлин на импорт китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,25 доллара, или на 0,02% — до 1553,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,53% — до 17,898 доллара за унцию.

В среду США и КНР подписали первую фазу торгового соглашения, подписание состоялось в Вашингтоне. Согласно договору, Пекин обязуется увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. По словам президента США Дональда Трампа, ожидается только две фазы соглашения, и переговоры по второй части сделки начнутся в ближайшее время.

В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия оставшихся американских таможенных пошлин. О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Однако Трамп отмечал, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки.

"Если и сделан шаг к свободной торговле и снижению пошлин, то это, очевидно, не случится в ближайшее время", — сказал агентству Рейтер валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow).