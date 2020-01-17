МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День Мартина Лютера Кинга — выходной на биржах США, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже

 

 

 

 
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 4,15%

 

 
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -4,5% -0,9%
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0% 0,1%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB НЛМК — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Highland Gold — операционные результаты за 4кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Эталон — операционные результаты за 2019

 

 

 

 