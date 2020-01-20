МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику благодаря ослаблению опасений за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,43% — до 3088,59 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 1819,26 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,39% — до 28942,57 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,9%, до 2270,81 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,23% — до 24096,95 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,2% — до 7078,2 пункта.

Положительным фактором для рынков в начале недели остается подписание первой части торговой сделки между США и КНР, которое помогает снизить опасения за перспективы мировой экономики в целом.

На минувшей неделе США и Китай подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.

"Мы вступаем в 2020 год в более стабильном состоянии — мировые экономики стабилизируются, а также подписана первая часть торговой сделки между США и Китаем", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика UBS Asset Management Энн Андерсон (Anne Anderson).

Рост на бирже в Японии ограничивает внутренняя статистика, согласно которой объем промышленного производства в стране в ноябре 2019 года сократился в месячном выражении на 1%. Аналитики ждали снижения показателя на 0,9%.