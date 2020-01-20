МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник демонстрируют негативную динамику в рамках коррекции, трейдеры осторожны перед выходом новой макростатистики и заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,17%, до 7661,24 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,37%, до 6078,17 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 13515,94 пункта.

В понедельник на европейских рынках отмечаются коррекционные настроения после пятничного подъема на 0,7-1% по основным индексам. Такая динамика была связана с оптимистичными ожиданиями урегулирования торговых отношений США и Китая и статистикой из еврозоны.

Но теперь трейдеры предпочитают сохранять осторожность, с учётом того, что в четверг состоится первое в новом году заседание ЕЦБ.

Кроме того, на текущей неделе будет опубликованы предварительные данные индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны за январь. По прогнозам аналитиков, показатель вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, но рыночные игроки не так уверены в дальнейших позитивных перспективах.

"Рынки все больше склоняются к тому, что дно пройдено, но если индекс деловой активности неприятно удивит, это будет негативно для общерыночных настроений", — сказал агентству Рейтер старший стратег по макроэкономике Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen).