МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Курс доллара умеренно растёт по отношению к другим мировым резервным валютам на "тонком" рынке и на фоне отсутствия новых опасений за состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.35 мск курс доллара к иене увеличивается до 110,17 иены к уровню предыдущего закрытия в 110,14 иены за доллар, курс евро к доллару — снижается до 1,1084 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1088 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,08%, до 97,69 пункта.

При сниженных объемах торгов в связи с закрытием американских рынков в честь Дня Мартина Лютера Кинга внимание инвесторов сосредоточено на заседаниях центрального банка Японии, которое состоится во вторник, и Европейского центрального банка в четверг.

Инвесторы также с оптимизмом продолжат отыгрывать статистические данные из США, свидетельствующие об улучшении состояния экономики. Министерство торговли страны в пятницу объявило о том, что число новых домов в стране в декабре выросло на 16,9% по сравнению с ноябрем до 1,608 миллиона, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 миллиона.

"Люди просто ищут хорошие новости по всему миру", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Pepperstone Group Криса Вестона (Chris Weston).