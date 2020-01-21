МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют негативную динамику из-за ситуации с новым типом коронавируса в КНР, которая является риском для секторов туризма и авиаперевозок, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,04% — до 3063,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1816,16 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,27% — до 28148,47 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,62%, до 2249,14 пункта, японский индекс Nikkei 225 терял 0,93% — до 23860,45 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сокращался на 0,38% — до 7052,7 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают опасения распространения вызывающего пневмонию нового типа коронавируса в Китае, особенно с приближением празднования Нового года по лунному календарю, когда увеличивается число путешествий.

"Это достаточно важный фактор, так что рынки будут следить за ним с точки зрения риска. Если ситуация станет критической, то это может нанести огромный удар по авиационной отрасли и местному туризму", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег AxiTrader по АТР Стивен Иннес (Stephen Innes).

Дополнительное давление на рынок Гонконга оказывает решение международного рейтингового агентства Moody's понизить долгосрочный рейтинг эмитента специального административного района до "Aa3" с "Aa2". Решение принято из-за того, что, по мнению агентства, эффективность управления в Гонконге оказалась ниже, чем предполагалось ранее.

Трейдеры также обратили определенное внимание на то, что Банк Японии во вторник ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Ставка находится на донной отметке с января 2016 года.