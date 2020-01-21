МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается в начале торговой сессии на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков. Акции "Мечела" демонстрируют широкие колебания на корпоративных новостях.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск снижался на 0,6%, до уровня 3202 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9% — до 1631 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Мечела" демонстрируют волатильную динамику на фоне корпоративных новостей. К 10.10 мск обыкновенные акции компании росли на 4,2%, префы — на 0,8% (после утренней краткосрочной коррекции). Накануне обыкновенные акции компании выросли на 8,7% префы — на 3,4%.

"Мечел" не стал выкупать 34% в Эльгинском проекте у Газпромбанка, банк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий по этой доле.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются — на 0,3-2,5%, японский Nikkei 225 — на 0,9%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 1,2%. Инвесторы отыгрывают рост опасений по поводу распространения нового вируса в регионе.

Стоимость нефти утром снижается на 1%, до 64,58 доллара за баррель по марке Brent.