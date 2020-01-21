МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс рубля отреагировал в целом нейтрально на назначения в новом кабинете министров страны, при этом отечественная валюта незадолго до соответствующих новостей сумела несколько компенсировать прежние потери вторника, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.14 мск вторника растёт на 25 копеек, до 61,8 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 68,56 рубля.

Незадолго до объявления состава нового кабмина курс рубля к доллару и евро замедлил снижение с 30 копеек до примерно 25 копеек. При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent на вечерних торгах также замедлил снижение с дневных потерь в 1,5% к уровню предыдущего закрытия до 0,83%, достигая 64,66 доллара за баррель.