МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо опускается в среду вечером, инвесторы ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.25 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,85 доллара, или на 0,18%, до 1555,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,25%, до 17,825 доллара за унцию.

В четверг состоится заседание ЕЦБ. Эксперты ожидают, что регулятор в очередной раз сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%.

"Инвесторы в золото закрывают длинные позиции, поскольку центральные банки все еще придерживаются "голубиной" политики", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика ActivTrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), который также отметил, что не ожидает перехода ЕЦБ и Федеральной резервной системы (ФРС) США к "ястребиной" политике еще в течение полугода.

Давление на котировки металла также оказывает сильная статистика по продажам жилья на вторичном рынке в США. В декабре количество сделок в стране увеличилось на 3,6% по сравнению с показателем ноября — до 5,54 миллиона. При этом аналитики ждали менее сильного роста, только на 1,3%.