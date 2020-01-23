КИЕВ, 23 янв /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что на экономическом форуме в Давосе обсудил с вице-президентом Apple Лизой Перес Джексон выход компании на рынок страны.

"С вице-президентом Apple Лизой Перес Джексон обсудили следующие шаги Apple на украинском рынке. Есть все ингредиенты успешного сотрудничества: рост заинтересованных клиентов, креативный IT-класс и улучшение бизнес-климата", — написал министр в Twitter.

Он добавил, что стороны работают и над решением вопросов защиты прав интеллектуальной собственности, "серых" продаж, а "также отдельных важных аспектов политического характера".

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.