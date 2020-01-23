МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись ощутимой негативной динамикой, лидером падения стали биржи Китая на опасениях распространения коронавируса за пределами страны, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75%, до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,45%, до 1756,82 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,5%, до 27909,12 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,98%, до 23795,44 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,93%, до 2246,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,63%, до 7088 пункта.

Инвесторы оценивают экономические последствия распространения вызывающего пневмонию коронавируса, который возник в Китае. Рынки опасаются эпидемии, которая может негативно отразиться на туризме и мировой экономике в целом.

По последним данным из КНР, число заболевших в различных провинциях страны составляет 571 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. При этом он уже распространился за пределы страны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на новом экстренном заседании в четверг продолжит обсуждение ситуации вокруг вспышки коронавируса в Китае и необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире.

"Рынки выражают обеспокоенность по поводу перспектив роста (экономики — ред.). Коронавирус стал причиной некоторой осторожности. Сейчас нет оснований ожидать глобальной эпидемии, но финансовые рынки частично пересматривают перспективы", — цитирует агентство Рейтер старшего стратега CMC Markets в Сиднее Майкла МакКарти (Michael McCarthy).