События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 января
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
|0,5%
|0,7%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|49,4
|
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|50,4
|50,6
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|52,4
|52,2
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|43,7
|44,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|52,9
|53
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|96,3
|95,5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (январь)
|46,3
|46,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|50,9
|51,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|52,8
|52,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49,3
|50,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI
|47,5
|47,6
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|50
|49,4
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|
|
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|-0,5%
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|-1,2%
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|52,4
|52,5
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|52,7
|52,5
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|52,8
|52,9
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|673
|
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|796
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|16,5 тыс
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|567,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|322,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|16,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|40,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-27,2 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-33,5 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|28,8 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-61,7 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Лента — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Распадская — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 30.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.02.2020) — див-д 2019
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|RUB
|Ленэнерго — ВОСА (реестр закрыт 23.12.2019, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения акционерных обществ)
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|RUB
|Газпром нефть — СД (вопрос о структуре долга и управлении долговым портфелем группы)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200123/830837239.html