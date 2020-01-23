МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах 0,5% 0,7%
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 49,4

 

 
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 50,4 50,6
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 52,4 52,2
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 43,7 44,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 52,9 53
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 96,3 95,5
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (январь) 46,3 46,8
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 50,9 51,2
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 52,8 52,8
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49,3 50,5
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI 47,5 47,6
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 50 49,4
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)

 

 

 

 
12:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард -0,5% 0,4%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) -1,2% 0,4%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 52,4 52,5
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 52,7 52,5
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 52,8 52,9
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 673

 

 
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 796

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 16,5 тыс

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 567,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 322,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 16,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 40,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -27,2 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -33,5 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 28,8 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -61,7 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Лента — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 30.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.02.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB Ленэнерго — ВОСА (реестр закрыт 23.12.2019, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения акционерных обществ)

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — СД (вопрос о структуре долга и управлении долговым портфелем группы)

 

 

 

 