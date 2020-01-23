МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением на глобальном негативном фоне, подорожали только расписки АФК "Система" и "Новатэка" — на корпоративных новостях из Давоса, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 1,43%, до 7,6 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,62%, до 193,3 доллара, "Лукойла" — снизилась на 0,93%, до 106,15 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 4,06%, до 7,6 доллара, "Газпром нефти" — на 1,75%, до 36,4 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 1,42%, до 33,91 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,19%, до 15,43 доллара, НЛМК — на 0,77%, до 23,28 доллара.

Бумаги ВТБ опустились в цене на 1,21%, до 1,55 доллара, Сбербанка — на 1,79%, до 17 долларов. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,28%, до 23,1 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 4,06%, до 5,64 доллара, стоимость бумаг "Магнита" сократилась на 1,5%, до 13,48 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,48%, до 3,12 доллара.

В четверг глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что компания может во втором квартале пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения выплат, а также поделился широкими планами запуска новых и расширения существующих проектов. А ещё раньше основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков, тоже в Давосе, в свою очередь сообщил о новой дивидендной политике, а также о намерении снизить до конца года долг компании до 150 миллиардов рублей.