МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером после снижения в ходе торговой сессии, инвесторы по-прежнему оценивают риски распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,35 доллара, или на 0,34%, до 1570,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,09%, до 18,023 доллара за унцию.

Стоимость золота вернулась к росту, после того как в ходе торговой сессии она снижалась на заявлении Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). В четверг ВОЗ заявила, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно. При этом риски относительно дальнейшего распространения сохраняются, так как вирус вышел за пределы КНР.

Аналитики отмечают, что цена на золото поддерживается также сохранением глобальной неопределенности. "Низкие процентные ставки, геополитические риски и неопределенность, например, импичмент президента США, создают условия для дальнейшего роста стоимости золота", — полагает аналитик банка ANZ Дэниел Хайнс (Daniel Hynes), чье мнение приводит агентство Рейтер.

На текущей неделе Европейский центральный банк принял решение о сохранении базовой ставки на рекордно низком уровне в 0%. На следующей неделе решение по монетарной политике примет Федеральная резервная система США. По данным, CME Group, 87,3% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых.

Палата представителей в декабре вынесла президенту США Дональду Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Трамп отрицает обвинения.