МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок немного скорректировался вверх после трехдневного снижения, отыгрывая преимущественно позитивную динамику мировых рынков.

Ощутимое снижение рынка нефти в район полуторамесячного минимума – 60,5 доллара за баррель — сдержало темпы повышения цены российских акций.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,16% — до 3146,20 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1599,82 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ ВВЕРХ

Российский фондовый в пятницу повышался, слегка корректируя предыдущее трехдневное падение. Позитивный фон при этом поддерживался преобладанием роста западных биржевых индексов в пределах 1,4%.

Аппетит к риску вернулся после того, как комитет ВОЗ по итогам заседания 22-23 января решил, что в настоящее время преждевременно объявлять ситуацию со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера, имеющей международное значение.

При этом сдерживающее влияние на стоимость российских активов оказывало падение цены нефти на 2,6% до 60,44 доллара за баррель.

В лидерах снижения в России в пятницу оказались префы "Татнефти" (-1,3%), акции "Новатэка" (-0,9%), ВТБ (-1%), "Яндекса" (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,7%). Повысились в цене акции "Мечела" (+4,7% "обычка" и +3,2% "префы"), бумаги "Магнита" (+2,5%), МТС (+2%).

Акции ДВМП (+4,9%) подорожали на корпоративных новостях.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующей неделе не исключено снижение рынка акций РФ, а индекс Мосбиржи может отступить к среднесрочному тренду, берущему начало от минимумов октября и проходящему в районе 3070 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Кроме этого тренда, в текущий момент сильной поддержкой для рынка может выступать отметка 3000 пунктов, добавил он.

В начале недели вероятно развитие отскока индексов с целью 1625-1635 пунктов по индексу РТС и 3200-3210 по индексу Мосбиржи, оценивает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"В дальнейшем динамика будет определяться развитием ситуации на внешних рынках и, если рынки не получат свежей порции оптимистичной статистики или обещания продолжения стимулов со стороны Федерального резерва, то нельзя исключать с середины недели разворот индексов вниз и начало развития полноценной коррекции с целью снижения индекса Мосбиржи в перспективе 1-2 недель в район 3000 пунктов", — добавил он.