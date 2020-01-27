МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 AUD Австралия — День Австралии — выходной день на Австралийской фондовой бирже

 

 

 

 

 

 

 CNY Китай, Сингапур — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах

 

 

 

 
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (январь) 93,8 95
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (январь) 98,8 99,2
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (январь) 96,3 97
12:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль) 9,6

 

 
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 43,7 тыс

 

 
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,303 млн чел

 

 
17:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (декабрь) 1,3% 1,5%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (декабрь) 719 тыс 730 тыс

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ФосАгро — операционные результаты за 4кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — СД (план мероприятий по поддержанию эффективности и развитию систем управления рисками)

 

 

 

 

 

 

 RUB Россети — СД (вопрос о повышении производительности труда)

 

 

 

 