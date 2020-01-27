События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 января
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|AUD
|Австралия — День Австралии — выходной день на Австралийской фондовой бирже
|
|
|
|CNY
|Китай, Сингапур — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
|
|
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (январь)
|93,8
|95
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (январь)
|98,8
|99,2
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (январь)
|96,3
|97
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль)
|9,6
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|43,7 тыс
|
|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,303 млн чел
|
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (декабрь)
|1,3%
|1,5%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (декабрь)
|719 тыс
|730 тыс
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ФосАгро — операционные результаты за 4кв2019
|
|
|
|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (план мероприятий по поддержанию эффективности и развитию систем управления рисками)
|
|
|
|RUB
|Россети — СД (вопрос о повышении производительности труда)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20200127/830847205.html