МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российская валюта в среду вечером продолжает торговаться в минусе против доллара и евро в рамках общего ослабления валют развивающихся экономик.

Переход вечером рынка нефти к неуверенной динамике добавляет давления на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.08 мск повышался на 34 копейки до 62,63 рубля, курс евро — на 30 копеек до уровня 68,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

ОПЯТЬ ВНИЗ

Рубль в среду снижается против доллара и евро после утренних попыток стабилизироваться около уровней предыдущего закрытия. В последние несколько дней на фоне распространения коронавируса возросла волатильность курса рубля. С начала недели курсы доллара и евро сначала подскакивали на 90 копеек, затем снизились на 70-80 копеек. В середине недели рубль опять попал под давление на фоне общего снижения курсов развивающихся валют.

Рынок нефти вечером демонстрировал неуверенную динамику, переходя от роста к снижению около уровня 59 долларов за баррель сорта Brent, оказывая определенное давление на курс рубля. "Черное золото" продолжает отыгрывать риски распространения коронавируса. При этом волатильности добавляют сообщения о том, что правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли ракетные удары по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства, а также по "чувствительным объектам", удаленным от границы с Йеменом.

При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 января, увеличились на 3,5 миллиона баррелей до 431,7 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики ожидали менее сильного роста этих запасов — на 0,5 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,7 миллиона баррелей — до 35,6 миллиона. Запасы бензина поднялись на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 261,2 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,9%, составив 144,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.

В итоге доллар и евро вечером повышаются к рублю на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внимание рынков будет сосредоточено как на вирусной теме в Китае, так и на итогах заседания ФРС США, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Наиболее важными будут сигналы Федрезерва касательно своих планов о продолжении наполнения рынков ликвидностью. В случае если риторика регулятора окажется слишком жесткой для текущих рыночных настроений, понижательное движение фондовых площадок может продолжиться и усилиться. В среду рублевый курс будет формироваться в диапазоне 62,5-63,7 рублей за доллар", — оценил он.

Если заседание ФРС не даст стимула к активизации спроса на рисковые активы, уже в ближайшие сессии доллар может вновь попытаться пробить вверх среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в районе 62,8 рубля, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом в понедельник данный тренд был протестирован, однако американской валюте не удалось закрепиться выше. Отметим, что для роста шансов на дальнейшее восстановление доллара после пробоя тренда, "быкам" необходимо будет преодолеть уровень 63,2 рубля за доллар", — сказал он.