МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару падает на 1,4% в понедельник вечером на возвращении опасений за торговые отношения Великобритании и ЕС после комментариев официальных сторон, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 19.19 мск курс фунта снижался к доллару до 1,3014 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3199 доллара. Курс доллара к иене рос до 108,64 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,38 иены за доллар, курс евро к доллару снижался до 1,1061 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1093 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,44%, до 97,82 пункта.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания в предстоящих торговых переговорах с Брюсселем не пойдет на уступки по вопросам, связанным со стандартами и правилами в области конкуренции, субсидий и социальной защиты, так как британские правила более совершенны. ЕК тем временем опубликовала проект пакета всесторонних директив для переговоров по соглашению о новом партнерстве с Великобританией.

"Похоже, обвал фунта стерлингов происходит из-за не слишком ободряющих сигналов от обеих сторон в начале переговоров. Они позиционируют себя на двух крайностях", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега RBC Capital Markets в Лондоне Адама Коула (Adam Cole).

Великобритания в пятницу вечером официально покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начался переходный период, который продлится до конца 2020 года. За это время Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года.

Поддержку доллару оказывает и внутренняя статистика по США. Ранее Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) и исследовательская организация Markit Economics опубликовали индексы деловой активности в сфере промышленности в США в январе. Так, ISM Manufacturing в отчетном месяце вырос сильнее ожиданий, до 50,9% при прогнозе роста только до 48,5%. Промышленный PMI снизился при этом слабее прогнозов, до 51,9 пункта с 52,4 пункта в декабре, хотя аналитики ожидали уменьшения до уровня предварительной оценки в 51,7 пункта.