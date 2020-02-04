МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром показывает слабую динамику к иене и евро после роста днем ранее на статистике из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 мск курс евро к доллару растет до 1,1062 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1058 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 108,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,67 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 97,81 пункта.

В понедельник доллар значительно укрепился к иене и евро после того, как данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) показали, что индекс деловой активности в промышленности США в январе поднялся до 50,9% после двух месяцев снижения показателя, что оказалось лучше прогноза аналитиков.

Инвесторы также продолжают оценивать масштабы последствий распространения коронавируса в мире. Принятые китайским ЦБ меры для поддержания экономики страны немного ослабили опасения за его влияние на экономический рост. В частности, центробанк КНР снизил ставки по кредитам для потерпевших убытки от коронавируса предприятий.

"Вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы сдержать эпидемию. Хотя некоторые инвесторы продают рисковые активы, есть также много людей, которые ищут возможности для выгодной покупки", — прокомментировала агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).

Трейдеры также следят за политическими новостями. В центре внимания сейчас американский штат Айова, где начинается процесс выбора кандидата в президенты США от партии демократов.