МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 AUD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) -0,5%

 

 
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль) 0,75% 0,75% (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) -0,01% -0,051% (факт)
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -34,6 тыс

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь) 44,4 46
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,2%

 

 
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь) -0,7% 1,2%
Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — СД (в заочной форме, рекоменд. для ГОСА по фин. див-дам 2019) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Кузбасская Топливная Компания /КТК/ — СД (перевыборы секретаря СД, кандидаты для голосования по выборам в СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 31.12.2019) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Мосэнерго — СД (бизнес-план на 2020)

 

 

 

 

 

 

 RUB Кокс — СД (кандидаты для голосования по выборам в СД))

 

 

 

 