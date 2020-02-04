МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Московская биржа опубликовала расписание торгов в период официальных майских праздников, сообщается на сайте биржи.

"Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 4 и 5 мая 2020 года", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в эти даты на валютном рынке и рынке драгметаллов будут доступны торги по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

При этом торги на всех рынках биржи не будут проводиться 1-3 мая и 9-11 мая. Добавляется, что 30 апреля и 6-8 мая рабочие дни, потому торги будут проводиться в обычном режиме.

Согласно Трудовому кодексу, а также постановлению правительства РФ о переносе выходных дней, в мае этого года выходными будут с 1 по 5 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.

Также Мосбиржа напомнила, что 22-24 февраля и 7-9 марта – выходные праздничные дни, торги в указанные дни проводиться не будут.