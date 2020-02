ВАШИНГТОН, 5 фев /ПРАЙМ/. Компания Macy's Inc., владеющая рядом торговых сетей, включая известную сеть универмагов Macy's, планирует в ближайшие три года закрыть 125 из более чем 800 магазинов, сообщает в среду издание Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Джеффа Дженнетта.

"Наша цель вернуть и вдохнуть жизнь в то, чем должен быть универсальный магазин. Универмаги до сих пор нужны, если их правильно устроить. Идея размещения многих категорий товаров и брендов под одной крышей жизнеспособна", — приводятся в статье его слова.

Речь прежде всего идет о закрытии магазинов в крупных торговых центрах, которые теряют покупателей. В этом году будет закрыто около 30 точек. Кроме того, компания закроет несколько офисов. Причина оттока покупателей — в растущей конкуренции со стороны онлайн-торговли.

Анонсированные шаги позволят сэкономить до 1,5 миллиардов в год к концу 2022 года. Компания Macy's была образована в 2005 году после слияния Federated Department Stores Inc. и May Department Stores Co. В 2016 году уже было объявлено о намерении закрыть 100 самых неэффективных магазинов.

После сокращений в распоряжении компании останется около 400 магазинов Macy's, 170 магазинов с косметическими товарами Bluemercury и около 40 магазинов сети Bloomingsdale.

Стратегия развития включает в себя развитие успешных локаций, в частности ремонт около 100 универмагов Macy's в дополнение к уже обновленным 150 точкам, работу с торговлей в интернете, а также получение прибыли от недвижимости — например, офисных помещений, которые планируется возвести наверху флагманского здания в Нью-Йорке. Кроме того, уже открыто более 200 магазинов с товарами по скидкам, но они обычно находятся прямо в действующих универмагах.