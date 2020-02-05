МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду поднимаются третью торговую сессию подряд на ослаблении опасений вокруг коронавируса и после выхода сильной статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,02%, до 29100,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 9504,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 3321,2 пункта.

Американские индексы с начала недели выросли уже на 3-4%, опасения рынков вокруг ситуации с коронавирусом ослабевают на фоне новостей по борьбе с болезнью. Ранее в среду СМИ сообщили, что исследовательская группа в одном из китайских университетов обнаружила эффективные препараты для борьбы с вирусом. При этом СМИ писали, что по словам представителя Всемирной организации здравоохранения, на данный момент не существует известных эффективных средств против вируса.

Поддерживает торги также сильная статистика по США. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в январе, по сообщению аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), выросло сильнее прогнозов и обновило почти пятилетний рекорд. Показатель роста составил 291 тысячу против ожидающихся 156 тысяч, что является максимумом с мая 2015 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в январе неожиданно вырос до 55,5%, хотя эксперты ожидали его сохранения на уровне в 55%. Вместе с этим, по данным минторговли США, дефицит торгового баланса в стране в декабре поднялся сильнее ожиданий — до 48,9 миллиарда долларов при прогнозе роста до 48,2 миллиарда.

"Инвесторы обращают внимание на более сильную экономическую статистику по сравнению с ожиданиями и сезон корпоративных отчетностей, которые пока дают хорошие результаты. Рынки пытаются учесть в торгах более реалистичный взгляд на экономический ущерб, который последует после этого заболевания (вызванного коронавирусом — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).