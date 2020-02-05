МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет в среду вечером по отношению к другим мировым резервным валютам ускоренными темпами, инвесторы и спекулянты продолжают отыгрывать неподтверждённые сообщения о средствах борьбы с китайским коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.03 мск курс доллара к иене растёт до 109,7 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,51 иены. Японская валюта слабеет по отношению к американской третий день подряд. Курс евро к доллару снижается до 1,1002 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1042 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,31%, до 98,26 пункта.

Ранее китайские СМИ сообщили о том, что ученые страны провели тесты и определили два лекарственных средства, которые могут помочь в борьбе с новым коронавирусом. Вместе с тем представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на данный момент не существует известных эффективных средств против вируса. Иена традиционно считается более надежным активом, спрос на который снижается в случае ослабления глобальных рисков.

"Тот факт, что рисковые активы сегодня получают такую поддержку, может указывать на то, что инвесторы изголодались по риску", — считает валютный стратег Credit Agricole Валентин Маринов, чьи слова приводит агентство Рейтер. В среду фондовые рынки Азии закрылись ростом, причем индексы Китая выросли на 1,2-2,5%; фондовые биржи Европы растут на 0,7-1,4%, рост рынков США достигает почти 1%.

Дополнительную поддержку доллару оказывает и макростатистика. Рост числа рабочих мест в частных компаниях США в январе, по сообщению аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), достиг 291 тысячи, и это максимум с мая 2015 года. А индекс деловой активности в сфере услуг США от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в январе неожиданно вырос до 55,5%, хотя эксперты ожидали его сохранения на уровне в 55%.