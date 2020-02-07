МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно повышается в пятницу утром на фоне дорожающей нефти, в лидерах среди "голубых фишек" акции "Газпрома", свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск повышался на 0,3% — до 3105 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1546 пунктов.

Акции "Газпрома" максимально прибавляли с утра 0,87% после вечерних сообщений, что Московская биржа пересмотрела значение коэффициента free-float (количество ценных бумаг в свободном обращении) обыкновенных акций "Газпрома" и установила его равным 50%. Новый показатель будет учитываться в индексах со следующего планового пересмотра — с 20 марта. Сейчас он составляет 46%. При этом вес акций "Газпрома" в основных индексах Московской биржи уже является максимально возможным (15%) и не будет увеличен в связи с повышением free-float.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4% — до 55,16 доллара за баррель марки Brent.