МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Акции "Роснефти" снижаются в пятницу после сообщений о возможных санкциях против компании со стороны США.

К 12.57 мск акции крупнейшей в РФ нефтяной компании дешевели на 4,2%, ранее в пятницу они опускались на 5%, до 451,75 рубля – минимума с 9 января. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,7%.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.

Впервые от США предметно прозвучали обвинения против "Роснефти" — из-за Венесуэлы, и инвесторы решили зафиксировать прибыль по ним "на всякий случай", вот акции и скорректировались, говорят эксперты рынка.