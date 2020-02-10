МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник показывают слабую положительную динамику на фоне неопределенности с влиянием коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,09%, до 29131,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 9550,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 3332,25 пункта.

В центре внимания рынков по-прежнему остается ситуация вокруг коронавируса. По последним данным, только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

"Инвесторы обеспокоены чрезмерно негативным влиянием коронавируса на мировую экономику", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питера Кардильо (Peter Cardillo).

Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции HP растут более чем на 4% после объявления о том, что Xerox увеличила стоимость предложения о покупке компании почти на 10%. Акции Apple тем временем снижаются почти на 1% после сообщений о том, что поставщик деталей Foxconn столкнулся с проблемами с возобновлением работы заводов в Китае.