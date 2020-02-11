МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Россияне в прошлом году увеличили покупки смартфонов с модулем бесконтактной передачи данных (NFC), сообщили РИА Новости представители российских сетей электроники. Популярности устройств способствует доступность как самих телефонов, так и возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг.

В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что в 2019 году продажи смартфонов с технологией NFC выросли более чем на 20% в штуках, а их доля достигла половины рынка. "По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо" каждый второй приобретенный россиянами в 2019 году смартфон поддерживает технологию — это порядка 15 миллионов штук", — отметили в ритейлере.

Данный тренд отмечают и в компании "Связной". По оценке сети, по итогам прошлого года на российском рынке смартфонов было продано 13,9 миллиона устройств с NFC-модулем на общую сумму 363 миллиарда рублей, что больше по сравнению с 2018 годом на 21% в натуральном выражении и 14% — в денежном. "Доля смартфонов с функцией бесконтактной оплаты составила 46% от продаж всех смартфонов в России, в денежном выражении этот показатель равен 74%", — сказали в пресс-службе компании.

Смартфоны с возможностью бесконтактной оплаты становятся доступнее. "М.Видео-Эльдорадо" указывает, что средняя цена такого устройства за последние четыре года сократилась на 34%, до 25 тысяч рублей, при этом технология теперь доступна и в недорогих телефонах. Другая причина роста спроса — популярность и доступность безналичных платежей. "Россиянам нравится оплачивать покупки с помощью гаджетов. В 2019 году доля смартфонов с NFC в натуральном выражении составила 49,1%. В аналогичном периоде 2018 года доля была 30,5%", — отметили в МТС.

При этом, добавляет "М.Видео-Эльдорадо", россияне выбирают смартфон в качестве инструмента платежа не только благодаря простоте и удобству, но и повышенной безопасности: для подтверждения оплаты необходимо ввести код-пароль или воспользоваться биометрическим сканером. "По итогам 2019 года один или несколько датчиков (сканер отпечатков пальцев, система распознавания лица, сканер радужной оболочки глаза) оказались установлены более чем в 70% приобретенных россиянами устройств, в деньгах их доля составила 90%", — сказали в ритейлере.

По оценке "Связного", в прошлом году на российском рынке было продано около 22 миллионов смартфонов с биометрическими датчиками на сумму 446 миллиардов рублей. "Смартфон сегодня является устройством, в котором сосредоточена информация о всей жизни человека, и биометрия помогает осуществлять хранение этой информации под грифом конфиденциальности, что и влечет за собой потребительский спрос", — заключили в "Связном".

В пресс-службе "Билайна" также указали, что популярность смартфонов с NFC и встроенными биометрическими датчиками растет не первый год. МТС в свою очередь замечает, что спрос россиян в последние годы смещается в сторону смартфонов из среднего и высокого ценового сегмента. "В таких устройствах наличие NFC и биометрического датчика является обязательным параметром. Поэтому спрос на подобные гаджеты растет сейчас и будет расти дальше", — сказали в компании.