МОСКВА, 11 фев — Dow Jones. Ажиотажу вокруг "Оскара" поддаются актеры и режиссеры, но не рынок акций.

По итогам воскресной церемонии вручения премий Американской киноакадемии Netflix Inc. выглядит аутсайдером. Несмотря на наибольшее число номинаций – 24 – голливудскому новичку достались лишь две статуэтки, и в Голливуде всерьез говорят о том, что истеблишмент намеренно игнорирует Netflix.

Однако на Уолл-стрит все это никого не волнует.

"Для Netflix номинация на премию сама по себе является подтверждением ее значимости на данном этапе", — считает старший аналитик Raymond James Джастин Паттерсон.

Netflix, возникшая в 1997 году как сервис по прокату DVD-дисков, создает собственный оригинальный контент примерно с 2013 года. Пять лет назад она начала снимать полнометражные фильмы. В 2018 году она организовала премьерный показ ряда фильмов в кинотеатрах и лишь затем выложила их на свой сайт.

Экспансия обходится дорого: компания тратит на программный контент миллиарды долларов ежегодно. Однако акционеры не против. Когда речь заходит о Netflix, "все инвестиционное сообщество думает только о росте количества ее подписчиков", комментирует Паттерсон.

В начале 2015 года у компании было около 62 млн подписчиков, в т. ч. более 40 млн в США. На конец 2019 года количество ее подписчиков составляло около 158 млн, в т. ч. около 67 млн в США и Канаде.

Именно эти цифры, а не количество "Оскаров", мотивируют Уолл-стрит.

За последние 5 лет акции Netflix подорожали почти в шесть раз. Прибыль американских компаний превосходит ожидания - но это не особо ценится

Акции AT&T, чья студия Warner Bros. выпустила "Джокера", за это же время прибавили 10%. Бумаги Comcast Corp., чья студия Universal занималась дистрибуцией драмы о Первой мировой войне "1917", за этот же период выросли на 55%.

Walt Disney Co. числит за собой множество "Оскаров" благодаря Twentieth Century Pictures, Searchlight Pictures и Pixar – не говоря уж о прибыльных студиях Marvel и Lucasfilm. Ее акции выросли на 40%. ViacomCBS, чья студия Paramount Pictures выпустила "Рокетмена", упали на 40%.

Судьба ни одной из этих медиаимперий не может зависеть только от одного продукта, выпущенного одним из подразделений. Кроме того, ни одна из этих студий (как и Netflix) не выиграла главный приз. "Паразиты", картина о бедной семье, проникающей в дом и в жизнь другой, богатой семьи, была признана лучшим фильмом и получила приз за лучшую режиссуру. Ее производством занималась южнокорейская компания CJ ENM Co., чьи акции в понедельник подорожали на 2,4%.

— Автор Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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