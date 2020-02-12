МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Газпром" планирует с 13 февраля провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи пройдут в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне и завершатся 17 февраля. По итогам road show компания, в зависимости от рыночных условий, может выпустить евробонды со сроком погашения через 10 или 12 лет.

Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.